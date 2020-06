Após Moro negar debate com Lula, advogado desafia ex-juiz: “Destruo você em menos de 10 minutos”

Moro, ao negar debate com Lula, disse que não discute com condenados; advogado Eduardo Goldenberg, então, se prontificou: "Debata comigo. Escolha dia e hora" edit

Revista Fórum - Nesta quinta-feira (11) o ex-presidente Lula propôs um debate com o ex-ministro Sérgio Moro que, enquanto juiz, o condenou em primeira instância no caso do triplex do Guarujá. A proposta de debate se estendeu também ao procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol.

Pelo Twitter, Moro respondeu dizendo que não discute com condenados, desculpa que não convenceu internautas.

O advogado Eduardo Goldenberg, do Rio de Janeiro, então, se prontificou a debater com o ex-juiz, já que ele não é condenado em nenhum processo.

“Eu nunca fui condenado, @SF_Moro. Debata comigo. Presencialmente (com máscara, além da que você já usa desde os tempos de magistratura) ou remotamente. Escolha dia e hora. Eu destruo você em menos de 10 minutos. Vamos?”, postou Goldenberg.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.