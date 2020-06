Após ofender movimento negro e propalar discurso de ódio, presidente da Fundação Palmares pede escolta da PF

Pedido do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo Nascimento, chegou à Superintendência da PF no Distrito Federal na sexta-feira (5), três dias depois do vazamento dos ataques feitos por ele ao movimento negro edit

Revista Fórum - Após propagar um discurso de ódio nas redes sociais, classificando o movimento negro como “escória maldita”, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo Nascimento, pediu escolta 24 horas por dia para a Polícia Federal alegando que está recebendo ameaças pela internet.

Segundo a coluna de Bela Megale, na edição desta terça-feira (9) do jornal O Globo, o pedido chegou à Superintendência da PF no Distrito Federal na sexta-feira (5), três dias depois do vazamento da declaração de Nascimento sobre o movimento negro.

“Eu exonerei três diretores nossos. Qualquer um deles pode ter feito isso. Quem poderia? Alguém que quer me prejudicar, invadir esse prédio para me espancar, invadir com a ajuda de gente daqui… O movimento negro, os vagabundos do movimento negro, essa escória maldita”, diz no trecho da gravação vazado.

