Após prisão de Jefferson, Malafaia pede impeachment de ministros do STF e TSE: "essa gente vai cair"

247 - Após o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, receber ordem de prisão diante de autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o empresário e pastor Silas Malafaia publicou vídeo nesta sexta-feira (13) no Twitter no qual, exaltado, pede o impeachment de ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Malafaia cita nominalmente os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso e fala em impeachment dos "sete ministros do TSE". Barroso preside a Corte Eleitoral e Moraes integra o grupo de ministros.

"Prenderam o ex-deputado Roberto Jefferson por suas opiniões. Xinga presidente, deseja morte de presidente, fala mal de todo mundo e é ato democrático. Se falar contra o STF e o Congresso é ato antidemocrático", reclamou.

Jefferson foi enquadrado, de acordo com a Polícia Federal, em “crimes contra a honra, racismo, homofobia e incitação à prática de crimes, bem como o tipo penal decorrente de integrar organização criminosa, convergente com o contexto da apuração já em curso neste inquérito”.

Rodrigo Pacheco

A ira de Malafaia também atingiu o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), xingado de "covarde" pelo empresário por não ter levado adiante pedido de impeachment contra Moraes. "O presidente do Senado, esse covarde, sentou em cima de três milhões de assinaturas pedindo o impeachment desse ditador Alexandre de Moraes".

URGENTE! Bolsonaro e o ditador da toga pic.twitter.com/kg5835XqlI — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) August 13, 2021

'