Apresentadora Angelica declara voto em Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora Angelica foi às redes na noite de terça-feira (27) para declarar o seu voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmar que jamais cogitou optar por Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

"Tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula", disse.

A apresentadora será a capa da edição de outubro da revista Marie Claire. Casada com Luciano Huck, que chegou a cogitar concorrer à eleição presidencial em 2018, ela disse à publicação que ainda não havia declarado seu voto para presidente nas eleições deste ano por não ter "um nome".

"Minha posição hoje é a democracia. Alguém que cuide, que se preocupe com a nossa floresta. Alguém que fale de amor e não de ódio, que se preocupe com a saúde mental das pessoas", afirmou, em entrevista ainda inédita. "Estou, como muitos brasileiros, com uma dificuldade enorme de decisão", completou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.