Aprovação de Lula é de 55% e governo tem 43% de 'ótimo ou bom', diz pesquisa CNT/MDA

Levantamento encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostra estabilidade na avaliação do governo e do presidente desde setembro de 2023 edit

247 - Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e feita pelo Instituto MDA Pesquisa, divulgada nesta terça-feira (23), mostra que o presidente Lula (PT) é aprovado por 55,2% da população brasileira e seu governo é avaliado como 'ótimo ou bom' por 42,7%.

Avaliação do governo federal

Ótimo e bom: 42,7%

Regular: 28,1%

Ruim e péssimo: 27,9%

No levantamento anterior, realizado em setembro de 2023, o nível de 'ótimo ou bom' era de 41%, o de regular 30% e o de 'ruim ou péssimo' de 27%

Aprovação do presidente Lula

Aprova: 55,2%

Desaprova: 39,6%

Não sabe ou não respondeu: 5,2%

No levantamento anterior, Lula também tinha 55% de aprovação e 39% de desaprovação.

O instituto MDA fez 2.002 entrevistas em 137 municípios brasileiros entre os dias 18 e 21 de janeiro, presencialmente. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%.

