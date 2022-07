Arthur Weintraub sinaliza rompimento com Bolsonaro e sugere que bolsonaristas não sejam mais otários

Apoie o 247

247 – O olavista Arthur Weintraub, que é irmão do ex-ministro Abraham Weintraub, fez uma postagem no twitter que indica rompimento com Jair Bolsonaro. Nela, ele também recomenda que bolsonaristas não caiam na lábia do líder, que hoje os convocou para atos contra o Supremo Tribunal Federal no 7 de setembro, uma vez que Jair Bolsonaro abandona e ignora seus apoiadores. Confira:

Quantas vezes bolsonaro inflamou os apoiadores, pra depois de prisões ou perseguições ou bloqueio de bens ele ignorar e lavar as mãos? Usar o povo como mero capital político (ele usou esse termo), pra depois assinar cartinha do temer e fazer acordo com quem ele se diz adversário? CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 24, 2022

