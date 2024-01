"As prioridades do nosso governo são duas: educação e saúde pública", diz Lula

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) discursou nesta terça-feira (30) no encerramento da Conferência Nacional de Educação (Conae) e afirmou que a educação, a saúde pública e a cultura são temas prioritários do seu governo. Ele voltou a defender a ideia de que todo recurso aplicado em educação seja classificado como "investimento" em vez de "gasto", mas pediu um olhar para a "realidade" do orçamento do país. "Nós temos que cobrar do governo que a gente elegeu sempre de olho na realidade. Quando a gente pede mais dinheiro para uma coisa, tem duas formas da gente ter: ou a receita cresce ou nós temos que tirar de uma área para colocar na outra. E todo mundo sabe que quando o cobertor não é tão grande, se você cobrir a cabeça você descobre o pé".

"Então nós temos que fazer mágica para ir definindo cada vez mais as prioridades, e as prioridades do nosso governo são duas: a educação e a saúde pública. Em terceiro lugar, a cultura, porque sem cultura nenhum país vai a lugar nenhum", explicou. O presidente ainda pediu que a classe de professores estabeleça um diálogo com parlamentares de oposição visando ajudar o governo a aprovar as pautas de interesse da classe junto ao Congresso Nacional. "Vocês têm a responsabilidade de nos cobrar e nos ajudar a fazer as coisas que temos que fazer. Porque quando a gente manda o projeto de lei para o Congresso, não são esses deputados que estão aqui que vão resolver. Esses aqui já são voto garantido. O que precisamos é ter habilidade para conversar com aqueles que nós não gostamos e que não gostam de nós, para que a gente possa convencê-los a votar nas coisas que nós queremos".

