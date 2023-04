Assédio sexual: Justiça aprova acordo para encerrar ação contra Caixa

A Caixa e o Ministério Público do Trabalho assinaram um acordo que prevê o pagamento de R$ 10 milhões pela instituição bancária edit

247 — O acordo para encerrar a ação movida contra a Caixa devido aos casos de assédio sexual foi aprovado pela justiça, informou o Metrópoles . A Caixa e o Ministério Público do Trabalho assinaram um acordo que prevê o pagamento de R$ 10 milhões pela instituição bancária.

Além disso, a Caixa assumiu uma série de obrigações para prevenir novos casos de assédio, incluindo a inclusão de definições claras sobre o tema em seu código de ética e conduta e a edição de um manual de prevenção e combate ao assédio e à discriminação, com canais para denúncias.

A instituição também terá que oferecer treinamentos periódicos aos funcionários sobre o código de conduta e divulgar mensalmente a quantidade de denúncias recebidas sobre casos de assédio e discriminação.

O objetivo do pacote de medidas é coibir situações do tipo e garantir que as denúncias sejam investigadas.

O acordo prevê multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento e os R$ 10 milhões serão destinados a projetos sociais escolhidos pelos procuradores.

Os casos de assédio foram revelados no ano passado e levaram à queda de Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa e homem de confiança do então presidente Jair Bolsonaro, que recentemente se tornou réu em um processo criminal.

