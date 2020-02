Assessores consideram insustentável situação de Wajngarten, mas Bolsonaro o mantém

Com a abertura de inquérito pela Polícia Federal contra o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten, sua situação tornou-se insustentável. Intensifica-se a pressão dentro do própro governo pela sua saída, mas Bolsonaro ainda o mantém no posto edit

247 - Jair Bolsonaro ainda não cogita demitir o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten, apesar de ele estar sob investigação pela Polícia Federal.

O titular da Secom incorreu em conflito de interesse ao receber, por meio de sua empresa particular, pagamentos de empresas de publicidade e comunicação que são contratadas pelo governo durante sua gestão.

Depois da abertura pela Polícia Federal de um inquérito para investigar Wajngarten, assessores pressionam Bolsonaro para demiti-lo.

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que integrantes do núcleo militar e do grupo ideológico consideram que a permanência de Wajngarten no cargo se tornou insustentável e aumenta o desgaste do governo.