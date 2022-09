Atacadas por Bolsonaro, pesquisas eleitorais são terceiro maior gasto de sua campanha

Apoie o 247

247 - Pesquisas eleitorais, que são frequentemente atacadas e desacreditadas por Jair Bolsonaro, têm consumido 17% dos gastos da sua campanha à reeleição.

Até esta quinta-feira, foram registrados gastos de R$ 1,7 milhão com o serviço, sendo a terceira maior fatia das despesas de sua campanha, segundo o jornal O Globo. É, de longe, o candidato que mais gasta com pesquisas eleitorais, de acordo com dados da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em segundo lugar aparece Felipe D'Avila (Novo), com gastos de R$ 50 mil.

À frente das despesas com pesquisas na campanha de Bolsonaro estão gastos de R$ 5,8 milhões com "produção de programas de rádio, TV ou vídeo" e R$ 2,3 milhões em "serviços prestados por terceiros".

Diversas pesquisas, concorrentes entre si e utilizando diferentes metodologias, vêm apontando a liderança de Lula, o que contraria apoiadores do presidente. Bolsonaristas costumam citar uma suposta discrepância entre pesquisas eleitorais em 2018 que indicavam a derrota de Bolsonaro no segundo turno do pleito com a eleição de fato do então deputado.

