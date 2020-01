Até o MBL pede "Fora, Weintraub!"

247 - Até mesmo o grupo direitista MBL saiu em defesa do 'Fora, Weintraub!", pedindo a demissão do ministro da Educação em sua página nas redes socias.

O grupo chamou o titular da pasta de “fanfarrão irresponsável” e de “palhaço” e disse que ele transformou o ministério em um “manicômio”.

“É por isso que pedimos: Fora, Weintraub! Que o presidente coloque uma pessoa séria – com curriculum e histórico de entregas no setor –, para transformar este ministério que, hoje, mais parece um manicômio”, diz o MBL, que comparou a atuação de Weintraub com a dos ministros Sergio Moro (Justiça) e Paulo Guedes (Economia).

Temos Moro na Justiça e Segurança Pública; temos Guedes na Economia. Gente qualificada, que sabe o que fala, com caráter e preparo. A área da educação NÃO É MENOS IMPORTANTE que estes ministérios - muito pelo contrário! pic.twitter.com/MOLAjMTw9s — Mov. Brasil Livre (@MBLivre) January 28, 2020