Ato nacional pelo impeachment de Bolsonaro reúne 21 partidos políticos e movimento sociais

247 - O ato nacional pelo impeachment de Jair Bolsonaro neste sábado (2) reunirá na cidade de São Paulo lideranças de ao menos 21 partidos.

Já confirmaram presença partidos como PT, PC do B,PSOL, PDT, PSB, Cidadania, DEM, MDB, PL, Podemos, Solidariedade, PSD, PSDB, PSL, PV, Rede, UP, PCB, PSTU, PCO e Novo.

Também estarão presentes na avenida Paulista representantes de movimentos sociais e entidades como Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, UNE, Coalizão Negra por Direitos, centrais sindicais, Direitos Já e Acredito.

Segundo a Campanha Nacional Fora Bolsonaro, que organiza a manifestação, a abertura contará com um ato ecumênico —e o encerramento, com a reprodução do Hino Nacional, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Esta será a sexta manifestação contra Jair Bolsonaro convocada pela Campanha Nacional Fora Bolsonaro desde maio.

A expectativa dos organizadores é que o ato dese sábado tenha participação maciça e seja uma demonstração de unidade democrática e força oposicionista na luta pelo impeachment de Bolsonaro.

