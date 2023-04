Aumento do apoio a privatizações é fruto do sucateamento do serviço público, diz ministra da Gestão

Apoie o 247

247 - A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, comentou a pesquisa do Datafolha divulgada neste domingo (9) que mostra que o percentual de brasileiros favoráveis a privatizações subiu de 20% em 2017 para 38% em 2023.

A pesquisa, no entanto, mostra que 45% dos brasileiros são contrários à venda do patrimônio público. Em 2021, o percentual era de 70%.

"Infelizmente esperada alta da aprovação às privatizações no DataFolha. Resultado de 7 anos de sucateamento do serviço público. Importante destacar: a aprovação à participação do Estado segue majoritária. Com @LulaOficial presidente, vamos voltar a oferecer serviços de qualidade", afirmou a ministra Esther Dweck.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou a retirada dos Correios, da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) da lista de privatizações elaborada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

