Avaliação sobre pesquisa do Datafolha em diferentes setores políticos é de que Moro chegou ao fim

247 - O resultado da pesquisa do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (16) reforça a previsão de que a disputa da eleição de 2022 será apenas entre Lula, o maior líder popular do país, e Jair Bolsonaro.

No principal cenário apurado pela pesquisa, se a eleição fosse hoje, Lula venceria no primeiro turno. Ele tem 48%, enquanto a soma de votos de todos os outros nomes (Bolsonaro, Moro, Ciro e Doria) chega a apenas 42%. Bolsonaro aparece com 22%, bem atrás de Lula e perdendo para o ex-presidente também no 2º turno, e o ex-juiz suspeito Moro figura com apenas 9%.

Tanto o PT como os governistas avaliam que a pesquisa mostra que Sergio Moro não chegará a lugar nenhum. Eles dizem que quem classifica o ex-juiz como competitivo é apenas ele próprio, setores da mídia e caciques de partidos da centro-direita, informa a coluna Painel da Folha de S.Paulo.

