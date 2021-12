Barroso diz que instituições de Estado foram aparelhadas por governos

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta sexta-feira (10) que a democracia foi submetida a "sustos" no Brasil nos últimos dois anos, período de governo de Bolsonaro edit

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta sexta-feira (10) que instituições brasileiras de Estado "foram aparelhadas como de governo". Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que o Brasil, assim como outros países, passou por uma onda populista, com "sustos" à democracia.

Barroso direciona severas críticas ao governo de Jair Bolsonaro, sem citá-lo: "Vivemos alguns momentos de preocupação ao longo dos dois anos, com ataques às instituições, que reagiram, mas não acho que tenham escapado sem escoriações”, afirmou. E enfatizou que há instituições de Estado que foram aparelhadas como de governo. As declarações foram dadas em evento promovido pela Febraban e CNI, informa o Estado de S.Paulo.

Barroso foi alvo de Bolsonaro durante o ano e chegou a ser chamado de “filho da puta” por ele. Nesta quinta-feira, Bolsonaro voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que recentemente abriu mais um inquérito para investigá-lo. Moraes presidirá o TSE durante as eleições de 2022.

Durante o evento, Barroso criticou o debate do voto impresso. Na sua avaliação, o Brasil passou o ano inteiro discutindo a "bobagem do voto impresso, que foi sepultado", em mais uma crítica indireta a Bolsonaro.

