Barroso nega novo pedido de liberdade a Anderson Torres

CartaCapital - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou, nesta sexta-feira 28, um novo pedido para revogar a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A solicitação havia sido protocolada pela defesa de Torres na quarta-feira.

Na decisão, Barroso rejeitou analisar o mérito do caso e afirmou que a jurisprudência do STF não autoriza habeas corpus contra decisões individuais de outros ministros. “Não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita”, escreveu.

