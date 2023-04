Base governista quer convocar Bolsonaro para depor na CPMI dos atos terroristas de 8/1

"Bolsonaro terá de depor na CPMI. Afinal, é o principal mandante da tentativa de golpe após a derrota da ultradireita no Brasil", disse Rogério Correia edit

247 - Após perder o foro especial que o blindou de ser convocado para depor na CPi da Covid, Jair Bolsonaro (PL) poderá ser chamado a depor no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que irá investigar os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. O colegiado deverá ser instalado pelo Congresso Nacional na próxima semana.

"Com certeza o ex-presidente Bolsonaro terá de depor na CPMI. Afinal, é o principal mandante da tentativa de golpe após a derrota eleitoral da ultradireita no Brasil", disse o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O senador Humberto Costa (PT-PE) avalia que Bolsonaro deverá ser convocado a depor na CPMI, mas observa que o momento deve ser escolhido com cuidado. "Tenho a impressão de que todo mundo que a Polícia Federal chamou para falar foi por alguma razão. O Bolsonaro foi chamado para falar sobre o 8 de janeiro. É natural que venha para a CPI também. Mas tem que haver uma avaliação adequada sobre o momento de fazer essa chamada ou convocação", disse.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) também diz que é preciso cautela quanto ao momento da convocação de Bolsonaro para evitar que ele transforme sua ida ao colegiado em palanque.

Para o parlamentar, a prioridade deve ser Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, preso há três meses por suspeita de omissão nos atentados.

