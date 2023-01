Bela Gil vai integrar equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo Lula

Apoie o 247

247 - A nutricionista e chef de cozinha natural Bela Gil irá integrar a equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O cargo, porém, ainda não foi informado pela pasta. O anúncio oficial será feito na segunda-feira (9) pelo ministro Paulo Teixeira (PT-SP).

Filha do cantor e compositor Gilberto Gil, Bela Gil é vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico (IBO) e integrou a equipe de transição de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no grupo de trabalho da área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

A ativista é formada em nutrição pela Hunter College, em Nova York, e é mestre em Ciências Gastronômicas, com ênfase no sistema global de alimentação na Itália.

