Bilionário Carlos Wizard assumirá secretaria do Ministério da Saúde

247 - O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, convidou o empresário Carlos Wizard, fundador da rede Wizard de escolas de inglês, para assumir o comando da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE). A equipe da pasta já foi avisada sobre a nomeação do novo chefe. A assessoria de Wizard confirmou o convite e disse que ele aceitará.

Em sua nova função, Wizard atuará como conselheiro de Assuntos Estratégicos no ministério, de acordo com informação do jornal O Estado de S.Paulo.

A SCTIE coordena parcerias com a iniciativa privada para fabricação de medicamentos e outros insumos. A pasta também analisa qual produto pode passar a ser ofertado no Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores mercados de medicamentos do mundo.

A pasta também analisa pesquisas sobre medicamentos testados para o coronavírus, como a cloroquina, remédio defendido por Jair Bolsonaro, mas ainda sem comprovação científica, tanto é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu os testes feitos com a droga hidroxicloroquina no enfrentamento à pandemia da Covid-19 até que a segurança do medicamento seja avaliada com mais detalhes.

