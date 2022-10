Blitze da PRF foram planejadas nas cidades em que Lula teve ampla vantagem

Apoie o 247

247 - Gráfico compartilhado por Gabriel Zanlorenssi, do Nexo Jornal, aponta que as blitze da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelas estradas do país neste domingo (30) acontecem justamente nas localidades onde o ex-presidente Lula (PT) teve maior votação no primeiro turno das eleições.

Há diversos relatos de que a PRF tem dificultado o acesso de eleitores às urnas, especialmente no Nordeste.

