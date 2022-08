Bolsonarista Daniel Silveira defende radicalização no 7 de Setembro

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) disse à coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo que irá participar do ato de 7 Setembro ao lado do de Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro, e deve comparecer também à manifestação em Brasília. Questionado se há alguma conversa do mandatário e de apoiadores sobre baixar o tom de possíveis ataques às cortes superiores, ele afirmou que "não tem essa conversa, não".

Para sustentar sua posição, o deputado bolsonarista cita um ditado: "Situações extremas requerem medidas extremas". E completa: "Se a situação é extrema e tiver que elevar o tom, eleva."

Daniel Silveira foi condenado em abril último pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, por ataques aos ministros da corte, mas recebeu um indulto de Jair Bolsonaro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.