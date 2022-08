Bolsonarista expõe crianças para espalhar fake news

Apoie o 247

ICL

Site do Lula - O candidato a deputado federal, Coronel Homero, publicou em seu Twitter um vídeo de crianças cheirando sal, em uma escola carioca, com uma chamada completamente mentirosa e apelativa. A fake news induz o leitor a acreditar que as crianças estavam usando cocaína, e pior: “por influência da cantora Anitta, apoiada pelo candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva”. O bolsonarista não apenas espalha fake news. Ele efetivamente comete crime ao expor a imagem dessas crianças, que deveriam ser protegidas.

A reportagem original, que mostra as crianças cheirando sal foi veiculada na Rede TV em 2020, ou seja, este acontecimento é antigo e nada tem a ver com Lula ou Anitta.

Para Lula, lugar de criança é na escola e estudando, com dignidade. A revolução na educação foi uma das grandes heranças deixadas pelas gestões de Lula e do PT. Nos 13 anos de governo, as matrículas nas redes pública e privada mais que dobraram. O Programa Caminho da Escola ampliou e renovou a frota de veículos escolares, garantindo transporte aos estudantes das redes estaduais e municipais de Educação Básica, entre outros benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula também criou programas que foram co-responsáveis por reduzir em 65% a miséria entre crianças de 0 a 5 anos no país, como o Bolsa Família, o ProInfância e o Brasil Carinhoso. Em 2014, a primeira geração de brasileiros nasceu fora do Mapa da Fome da ONU.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Bolsonaro… acha que lugar de criança é com arma na mão

Desde 2018, já vimos diversos encontros bizarros de Bolsonaro com crianças, nos quais ele induz os pequenos a segurarem armas e fazerem com as mãos o gesto de arma e tiros. Até a ONU já condenou essa incitação direta ao uso da violência com arma de fogo por crianças. Mas Bolsonaro não se importa. O bolsonarismo usa crianças para espalhar mentiras enquanto fecha os olhos para os perigos reais que elas correm.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Queremos saber. O que Bolsonaro fez pelas milhões de crianças que estão passando fome? O que Bolsonaro fez pelas milhares que se evadiram do sistema educacional por causa da pandemia? Aliás, Bolsonaro acha que o Brasil gasta muito com educação e, ainda por cima, defende o trabalho infantil.

Estamos a menos de dois meses das eleições. O Brasil piorou demais com Bolsonaro. Sem ter nada de bom para apresentar na campanha de reeleição, o que o bolsonarismo vai fazer é tentar tumultuar o debate político a qualquer custo. Como? Jogando baixo. Criando mentiras envolvendo crianças, colocando crianças em situações de risco ou de ameaça, porque sabem que isso viraliza. É o que fizeram em 2018. Mas agora não vai colar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nossa tarefa, além de reconstruir o país, também é garantir que as crianças brasileiras tenham um futuro melhor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.