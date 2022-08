Bolsonarista, Malafaia ataca Alexandre de Moraes e promete confronto com o TSE no 7 de setembro

Apoie o 247

247 - O empresário Silas Malafaia divulgou um vídeo nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (25) xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

A tendência entre os bolsonaristas era de evitar novos ataques ao Judiciário e ministros do Supremo, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Tudo mudou, no entanto, depois que Moraes autorizou uma operação da Polícia Federal contra empresários que, em um grupo de WhatsApp, defenderam um golpe de Estado no Brasil em caso de vitória do ex-presidente Lula na eleição.

Malafaia, que vai discursar em palanque no 7 de setembro, chama Moraes de "desgraçado que rasga a Constituição". Ele também afirma que o inquérito das fake news, comandado pelo ministro, é uma "aberração".

