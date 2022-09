Bolsonarista, padre Kelmon recebeu 15 parcelas do auxílio emergencial

Apoie o 247

247 - O padre Kelmon Luis da Silva Souza, candidato do PTB à Presidência que fez dobradinha com Jair Bolsonaro (PL) no último debate eleitoral, entre 2020 e 2021, recebeu 15 parcelas do auxílio emergencial, totalizando R$ 5.100, segundo o portal da transparência, informou a Folha de S.Paulo.

Ele era vice de Roberto Jefferson (PTB), mas se tornou cabeça de chapa após o candidato original ter sido vetado pela Justiça Eleitoral.

Além disso, o padre bolsonarista já foi do PT, mas se diz arrependido por este ato praticado em sua juventude. Hoje em dia, pede "o fim do STF e a prisão de todos os seus ministros", assim como os outros bolsonaristas.

Em seu canal no Instagram, Kelmon pede doações para sua igreja informando chaves de Pix como o seu email ou CPF, e as contas bancárias pertencem ao padre, informou a Folha.

"Ao contrário da Igreja Católica, os padres da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru não recebem salário e vivem de doações". E prossegue: "Durante a pandemia, as igrejas foram fechadas no Brasil, e o padre Kelmon precisou do auxílio para sobreviver", disse a assessoria de imprensa do petebista.

Ao TSE Kelmon declarou um patrimônio de R$ 8.548,13 e, para a sua campanha, a direção nacional do PTB investiu R$ 1,545 milhão até esta segunda, 22, segundo a Folha, destacando que boa parte do recurso, R$ 1,2 milhão, foi direcionada a uma empresa de marketing sediada em Cuiabá (MT), segundo portal da Receita Federal.

