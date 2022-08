Bolsonarista surta, confunde lilás com vermelho e ataca governador do Mato Grosso do Sul: "petista vagabundo" (vídeo)

Campanha faz parte do agosto Lilás, pelo fim da violência contra a mulher edit

247 - Em vídeo divulgado nas redes sociais, uma bolsonarista que não teve sua identidade revelada disparou ataques contra o governador do Mato Grosso do Sul ao confundir lilás com vermelho.

De acordo com o portal Campo Grande News, “a mulher em questão passou pelo Parque dos Poderes e fez imagens da fachada da Governadoria, que está ‘vestida’ de lilás. No entanto, aos seguidores dela, a mulher garantiu que a iluminação era vermelha”.

“Pedalando no parque, eis que deparo com a Governadoria toda vermelha, fazendo alusão ao PT... Petista vagabundo que é esse governador”, reclamou a extremista.

Reinaldo Azambuja, governador do Mato Grosso do Sul, é do PSDB e agropecuarista.

A campanha na instalação de luzes lilás em prédios públicos faz parte de uma ação contra os casos de violência que atinge as mulheres.

