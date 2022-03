Bolsonaristas, cantor Netinho e Maurício do vôlei se filiam ao PL nesta terça-feira

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor baiano Netinho, que já lançou sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados, e o jogador de vôlei Maurício Souza, demitido do Minas Tenis Clube no ano passado por fazer declarações homofóbicas sobre uma história em quadrinhos do Super Homem, irão se filiar ao PL, partido de Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (15). De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, a filiação será feita no evento em que a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli irá formalizar a sua ida para a legenda.

“Netinho, mais conhecido pelo sucesso dos carnavais baianos Mila, foi convidado por Zambelli para ser um puxador de votos do bolsonarismo na Bahia. Já Maurício se aproximou da família Bolsonaro em trocas de mensagens nas redes sociais, após a derrota da seleção masculina de vôlei na Olimpíada de 2021”, diz a reportagem. “A ideia de Zambelli é lançar no evento uma rede de parlamentares chamada ‘Lealdade acima de tudo’", destaca o texto.

Além deles, outros oito deputados deverão se filiar ao PL no próximo sábado. Com isso, já são 20 parlamentares que deixaram suas legendas para seguirem Jair Bolsonaro em seu novo partido. A revoada de parlamentares deverá elevar a bancada do PL para 54 deputados, atrás apenas do União Brasil, que possui 56 parlamentares na Casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE