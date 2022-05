Bolsonaristas ganham até R$ 1 milhão com vídeos que propagam fake news sobre eleição

Conteúdos com mentiras sobre o processo eleitoral explodiram em 2018 e cresceram durante o governo Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Além de corroerem a democracia, bolsonaristas faturam, e muito, com a disseminação de vídeos que propagam desinformação sobre o processo eleitoral brasileiro.

Levantamento do jornal O Globo, Novelo Data e Bites mostra que canais do YouTube alinhados a Jair Bolsonaro (PL) "faturaram até R$ 1 milhão com a reprodução de 1.960 vídeos, que renderam 57,9 milhões de visualizações".

Não há informações precisas sobre quanto é pago aos criadores de conteúdo por mil visualizações. Empresas de análise de redes sociais estimam que o valor varie entre US$ 0,25 e US$ 4 para cada mil visualizações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, o montante recebido pelos bolsonaristas pode ir de R$ 68,4 mil a até R$ 1,09 milhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vídeos com ataques às urnas eletrônicas bombaram em 2018, ano em que Bolsonaro foi eleito por meio das mesmas urnas. Ao longo do atual governo os ataques ao processo eleitoral cresceram. Além das urnas, as pesquisas eleitorais também são alvo de desconfiança e mentiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE