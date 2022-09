Bolsonaristas montam acampamento em Brasília e pedem intervenção no STF

Grupo pede destituição de ministros do Supremo em acampamento na véspera do 7 de Setembro edit

247 - Brasília foi tomada por bolsonaristas na véspera do 7 de Setembro.

Convocados pelo ocupante do Palácio do Planalto e candidato à reeleição para irem às ruas “pela última vez”, manifestantes desfilam com carros, bandeiras, máquinas agrícolas e montaram um acampamento pedindo intervenção das Forças Armadas no Supremo Tribunal Federal (STF).

O acampamento foi montado em um parque de exposições em Samambaia, região administrativa do Distrito Federal, na BR-060, a 30 quilômetros da Esplanada dos Ministérios, onde ocorrerá o desfile cívico promovido pelo governo federal e a manifestação de apoiadores convocada por Bolsonaro, candidato à reeleição, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

Uma das faixas estendidas no local pedia intervenção das Forças Armadas no Supremo. “Presidente Jair Bolsonaro, acione as Forças Armadas para destituir todos os ministros do STF”, dizia o material. Ao lado, estavam dois ônibus de Lucas do Rio Verde com a frase “liberdade/limpeza no STF/eleição transparente” estampada na lateral dos veículos. Na entrada do parque, havia segurança privada.

