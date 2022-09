Bolsonaristas xingam Alexandre de Moraes em frente ao Itamaraty

Apoie o 247

ICL

247 - Cerca de 200 bolsonaristas se aglomeraram na noite desta terça-feira (6), em frente ao Palácio do Itamaraty, onde o ocupante do Palácio do Planalto teve encontros bilaterais com chefes de Estado. Parte do grupo gritou xingamentos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e um deles defendeu um ataque ao prédio da Corte.

Bolsonaro se reuniu com os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza; Cabo Verde, José Maria Neves; e Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló. Ao chegar à sede do Ministério da Relações Exteriores, Bolsonaro desceu do carro e acenou para os manifestantes

Boa parte do grupo vestia camisas da seleção brasileira e de movimentos ligados ao agronegócio do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.