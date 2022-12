Bolsonaro ainda aposta em estratégia para evitar sua saída do Planalto, aponta jornalista

"Jair Bolsonaro ainda espera que até 1° de janeiro vai conseguir reverter sua saída do Palácio do Planalto", indica Guilherme Amado edit

Apoie o 247

ICL

247- “Jair Bolsonaro ainda espera que, daqui até 1° de janeiro, ele vai conseguir reverter de alguma maneira sua saída do Palácio do Planalto. E suas últimas fichas recaem sobre o artigo 142 da Constituição”, aponta o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“O artigo 142 é o dispositivo da Constituição que trata das funções das Forças Armadas. Alguns militares, juristas e bolsonaristas têm uma leitura golpista do texto, como se ele autorizasse as Forças a interferir na política e dirimir conflitos entre os Poderes da República. Defendem que os militares teriam autorização para ser uma espécie de “Poder Moderador”, acrescenta.

“A leitura é golpista porque o artigo em momento algum fala isso, ao menos não para quem cursou o ensino básico ou não sofre de desonestidade intelectual”, indica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.