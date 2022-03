Bolsonaro ameaça Judiciário e volta a sabotar o sistema eleitoral

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer ameaças contra o Judiciário e a colocar em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro durante um discurso nesta quarta-feira (30). “Podem ter certeza que, por ocasião das eleições de 2022, os votos serão contados no Brasil. Não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos", disse Bolsonaro em referência aos ministros Roberto Barroso, ex-presidente do TSE, Edson Fachin, atual ocupante do cargo, e o ministro Alexandre de Moraes, que irá presidir a Corte durante as eleições de outubro.

"Defendemos a democracia, a liberdade e tudo faremos até com sacrifício da nossa vida para que esses direitos sejam relevantes e cumpridos pelo nosso país", completou Bolsonaro, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Em uma crítica velada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, ele disse que "cada vez mais a população entende quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. Não é de esquerda contra direita, é de bem contra o mal. E o bem sempre venceu. E o bem vencerá. O bem está ao lado da maioria da população brasileira”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro aproveitou a véspera do dia 31 de março, dia em que serão completados 58 anos do golpe que resultou na ditadura militar no Brasil, para sinalizar que os quartéis estão ao seu lado. "Nós, militares, lá atrás juramos dar a nossa vida pela pátria e todos nós agora daremos a nossa vida pela nossa liberdade", disse

Os ataques de Bolsonaro ao Judiciário foram feitos na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal (RN). O evento no município potiguar teve tom de campanha e contou com comício, orações, motociata e até uma cavalgada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE