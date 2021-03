Bolsonaro anuncia ação no STF contra medidas de prevenção e controle da pandemia implantadas por prefeitos e governadores

Em live nesta quinta-feira, Bolsonaro diz que a política do seu governo para a pandemia "está dando certo", inimiza os óbitos no país e diz que países de 'Primeiro Mundo' tinham mais mortes que o Brasil edit

247 - A pandemia de Covid-19 no Brasil está no auge, o sistema hospitalar entrando em colapso, o número de pessoas contagiadas e de mortes aumentando, mas Jair Bolsonaro considera que sua gestão da pandemia "está dando certo".

Nesse quadro, ele anunciou nesta quinta-feira (18) que vai entrar com ações no STF contra as medidas restritivas que prefeitos e governadores estão adotando para tentar controlar o contágio da população pelo coronavírus.

Segundo Bolsonaro, o governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF (Supremo Tribunal Federal) contra decretos de três governadores. E classificou as medidas dos gestores estaduais e municipais como esado de defesa, estado de sítio, que só ele pode tomar, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

"Bem, entramos com uma ação hoje, ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal exatamente buscando conter esses abusos, que inclusive, no decreto, o cara bota ali toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio que só uma pessoa pode decretar: eu", disse o presidente.





