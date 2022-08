Bolsonaro assina decreto que autoriza uso das Forças Armadas para garantir segurança das eleições

“As localidades e o período de emprego das Forças Armadas serão definidos conforme os termos da requisição do Tribunal Superior Eleitoral", diz um trecho do decreto edit

247 - A edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira traz um decreto autorizando o emprego das Forças Armadas na segurança das eleições deste ano no Brasil. O decreto sobre a medida vista como uma praxe pelo sistema eleitoral, foi assinado por Jair Bolsonaro e pelos ministros da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e general Augusto Heleno, respectivamente.

Ainda conforme o decreto, “as localidades e o período de emprego das Forças Armadas serão definidos conforme os termos da requisição do Tribunal Superior Eleitoral [TSE]”.

No pleito de 2018, mais de 28 mil militares foram convocados para atuar em 598 localidades em todo o país durante os dois turnos de votação. Em 2014, o efetivo superou o número de 30 mil militares.

