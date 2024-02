Bolsonaro assume minuta golpista e diz que documento era constitucional

Ex-ocupante do Palácio do Planalto discursou durante ato na Paulista edit

247 - Jair Bolsonaro confessou que sabia da existência de uma minuta com planos sobre o golpe de Estado, que culminou na invasão das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. O documento foi encontrado com seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e faz parte de uma ação contra Bolsonaro que corre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Falando diante de uma multidão na Avenida Paulista, o ex-ocupante do Palácio do Planalto disse: "agora o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição? Deixo claro, estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da república e da defesa". >>> SAIBA MAIS: Bolsonaro desafia o STF, fala em abuso e pede anistia aos presos do 8 de Janeiro

Neste domingo (25), os bolsonaristas agitaram bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento lotou a Paulista, segundo relatos.

