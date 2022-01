Bolsonaro ataca o 247 por artigo de advogadas publicado em 2020 sobre entrada do Brasil na OCDE

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro criticou o Brasil 247 nesta quinta-feira (27), durante sua live semanal nas redes sociais, ao falar sobre a formalização do convite feito pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ao Brasil.

Bolsonaro citou um artigo de opinião de maio de 2020, publicado no 247 e assinado por Larissa Ramina, Gisele Ricobom e Carol Proner, professoras de Direito Internacional Público, membras da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), que defendia que a OCDE iria, na avaliação delas, rejeitar o ingresso do Brasil no chamado "clube dos ricos", pela inabilidade do governo em aprovar as reformas liberais exigidas, além das graves questões ambientais e sociais que o país enfrenta.

Na mesma fala, Bolsonaro também mencionou texto do jornal O Estado de S. Paulo que falava sobre os efeitos da "antiplomacia brasileira", então sob o comando de Ernesto Araújo. "Agora está demonstrado nesta semana que, não que estavam equivocados, estavam mentindo nestas matérias", disse Bolsonaro sobre o assunto.

O presidente não mencionou, no entanto, que o convite da OCDE foi para que o Brasil e outros cinco países iniciem as discussões de adesão à entidade. Este processo de negociação pode durar de dois a cinco anos e envolve uma série de mudanças na legislação, que não deverão ser concluídas antes do fim do seu mandato. Considerando as pesquisas de intenções de voto, que apontam liderança do ex-presidente Lula, Bolsonaro no momento tem poucas chances de conseguir ser reeleito no cargo. Além disso, trata-se de uma análise das professoras de Direito, não uma reportagem, o que não dá sentido à acusação de que pudesse ser "fake news".

Confira o trecho em que Bolsonaro menciona o 247:

