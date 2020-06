Bolsonaro compartilha vídeo de policial americano para armar a população (vídeo)

Em meio à onda de violência policial nos EUA, Jair Bolsonaro postou um vídeo de um policial americano fazendo apologia do povo armado. Disse o policial: “se valorizam as suas vidas, não devem fazer isso em Polk County, porque a gente de Polk County gosta de armas, eles têm armas, eu os encorajo a possuírem armas e eles vão estar em suas casas hoje, com suas armas carregadas" edit