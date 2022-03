Bolsonaro critica campanha para menores de 18 anos tirarem título de eleitor

Apoie o 247

Metrópoles - Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta terça-feira (29/3) a campanha lançada por artistas e influenciadores nas redes sociais, pedindo que jovens de 16 a 18 anos tirem o Título de Eleitor para votar contra o atual ocupante do Palácio do Planalto.

“Essa campanha aí dos 16 anos para votar: você vê a garotada dizendo que vai votar em mim. Agora, não mostra a cara dizendo que vai votar no cara”, disse Bolsonaro no “cercadinho” do Palácio da Alvorada. O mandatário não informou nominalmente a quem fazia alusão, mas já se referiu ao ex-presidente Lula como “o cara”, em outras ocasiões.

A conversa com apoiadores foi registrada por um canal no YouTube simpático a Bolsonaro.

