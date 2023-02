Bolsonaro deixa passivo de 130 mil casas inacabadas ou paralisadas para o novo Minha Casa, Minha Vida

Levantamento do Ministério das Cidades aponta a existência de 1.115 empreendimentos atrasados ou paralisados no âmbito do programa edit

247 - Um levantamento realizado pelo Ministério das Cidades aponta que o novo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo Lula (PT), herdará um passivo de 130,5 mil moradias inacabadas ou atrasadas deixadas pelo governo de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a Folha de S. Paulo, o levantamento aponta a existência de “1.115 empreendimentos atrasados ou paralisados, todos ainda do Minha Casa, Minha Vida. O mais antigo teve o contrato assinado em 2009, ano em que ele foi lançado, mas a maioria foi contratada entre 2014 e 2018.Juntos, os empreendimentos já receberam aportes de R$ 4,8 bilhões, sendo que a maioria (R$ 3,8 bilhões) foi para obras paralisadas”.

O relançamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida é considerado uma das prioridades do governo Lula e o novo modelo está sendo elaborado de forma conjunta pelos ministérios das Cidades e da Casa Civil, que trabalham em uma medida provisória referente ao tema.

A reportagem destaca, ainda, que “a preocupação com as construções paralisadas ou atrasadas surgiu ainda na equipe do governo de transição. De acordo com o relatório final sobre o tema, havia o risco de não serem entregues 44 mil moradias na modalidade para municípios com menos de 50 mil habitantes. Para tentar remediar a situação, o grupo sugeriu a retomada de obras paralisadas em 90 dias”.

Além da retomada das obras, Lula também quer impulsionar a contratação de novos empreendimentos voltados para a população mais pobre, que teve seu acesso ao programa dificultado pelo governo anterior.

