Bolsonaro descumpre determinação do TSE, faz live eleitoral e ironiza decisão que proíbe transmissões do Palácio da Alvorada

Reuters - O presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, ironizou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir lives de caráter eleitoral nos palácios do Planalto e da Alvorada durante transmissão realizada em suas redes sociais neste domingo (25).

"Será que o TSE sabe onde estou fazendo essa live?", disse Bolsonaro, para na sequência, em tom irônico, dizer "será que ele está no Alvorada, descumprindo ordem do TSE?"

Normalmente realizada numa biblioteca do Alvorada, a live deste domingo ocorreu numa sala com parede branca sem nenhum sinal óbvio de identificação.

"O Palácio da Alvorada é minha residência, ou não é?", reclamou o presidente.

O ministro do TSE Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, determinou na sexta-feira que Bolsonaro não faça mais transmissões nas redes sociais de caráter eleitoral diretamente do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto, uma vez que isso poderia ferir a isonomia entre candidatos e candidatas da eleição presidencial, já que o presidente só utiliza esses locais devido ao cargo que ocupa.

Gonçalves também vedou o serviço de tradução de libras custeado com recursos públicos.

Bolsonaro gastou boa parte do tempo da live deste domingo para pedir apoio a candidatos ao governo do Estado e ao Senado.

"Temos que ter um Senado forte, com nomes independentes para ajudar até a fazer o controle de outros Poderes", disse, pedindo que os eleitores apoiem nomes "afinados" a ele.

O controle a que se referiu Bolsonaro poderia visar o Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que a Constituição diz que compete ao Senado processar e julgar ministros da corte --alvos de constantes ataques do presidente-- quanto a crimes de responsabilidade.

