Bolsonaro deve fazer novo teste de coronavírus

247 - Jair Bolsonaro deve fazer nos próximos dias um novo teste para saber se foi infectado com coronavírus. O ocupante do Planalto, que já fez o teste duas vezes, teve contato com pessoas diagnosticadas com a covid-19 nos últimos dias. O governo continua a registrar cada vez mais casos no Planalto e nos ministérios.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, mais quatro pessoas da comitiva que viajou com Bolsonaro para os Estados Unidos foram diagnosticadas com a doença: o assessor internacional da Presidência, Filipe Martins; o chefe da ajudância de ordens, Major Cid; o diretor do Departamento de Segurança Presidencial, Coronel Suarez, e o chefe do Cerimonial, Carlos França.

São pelo menos 22 casos confirmados que fizeram o trajeto.