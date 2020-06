Bolsonaro deve nomear Weintraub para um banco no exterior

Membros do governo Jair Bolsonaro estudam a possibilidade de enviar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para um cargo no Banco Mundial. O chefe do MEC também pode se candidatar a prefeito ou a vereador em São Paulo edit

247 - Integrantes do governo Jair Bolsonaro estudam a possibilidade de enviar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para um cargo no Banco Mundial, ou outro equivalente. O chefe do MEC também pode ir para uma representação diplomática ou voltar a São Paulo e se candidatar a prefeito ou a vereador. Mas o Aliança do Brasil, partido de Bolsonaro, não conseguiu assinaturas para participar do pleito.

O ministro vem se desgastando desde maio, quando foi divulgada a reunião ministerial de Bolsonaro em que ele, o próprio Weintraub, chamava os ministros do Supremo Tribunal Federal de bandidos. No fim de semana, o chefe do MEC foi a uma manifestação de bolsonaristas em Brasília (DF) e disse que já havia manifestado a opinião do que fazer com os "bandidos".

O ministro das Comunicações Fábio Faria defende, como outros parlamentares e integrantes do governo, a demissão de Abraham Weintraub.

Em conversa com parlamentares, Faria disse que Bolsonaro já decidiu sobre a demissão e não voltará atrás, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Recentemente nomeado,Faria procura apresentar-se como um político em busca de pacificação entre as instituições, em alusão ao conflito entre os Poderes Executivo e Judiciário.

