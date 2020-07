Bolsonaro diz que cloroquina fez efeito para ele: “foi coincidência? Não sei”

"“O médico da Presidência me receitou cloroquina e no dia seguinte eu estava melhor”, disse Bolsonaro em sua live semanal nesta quinta-feira (3010 edit

247 - Jair Bolsonaro disse em sua live semanal nesta quinta-feira (30), que está curado da Covid-19 e voltou a fazer propaganda da cloroquina.

"Agradeço primeiramente a Deus e depois a medicação que me foi dada pelos médicos da Presidência da República que foi hidroxicloroquina", disse Bolsonaro com um sorriso irônico.

"“O médico da Presidência me receitou cloroquina e no dia seguinte eu estava melhor”, disse Bolsonaro em sua live semanal no Facebook. “O mesmo com o Onyx”, disse, referindo-se ao ministro da Cidadania. “Se foi coincidência? Não sei. Mas não tem outro remédio. Digo para procurar seu médico, mas que não desacredite a cloroquina sem saber. Tem quem recomende”, disse.

Bolsonaro insiste na tese de que foi curado pelo medicamento, apesar da comunidade médica e cientifíca afirmar que não há comprovação da eficácia do fármaco no tratamento da Covid-19.

Vale lembrar que Bolsonaro chegou a dizer em pronununciamento nacional de rádio e TV que se fosse contamidado pelo novo coronavírus os sintomas seria apenas de "uma gripezinha", por seu perfil de atleta. Contraditório dizer que precisou do medicamento para se curar.

"Não tem comprovação científica? Não tem, mas também não tem dizendo que não faz efeito", acrescentou.

Em seguida, um sanfoneiro tocando Luiz Gonzaga entra novamente em cena. Os netos de Luiz Gonzaga já se manifestaram sobre o uso de músicas do avô, repudiando Jair Bolsonaro.





