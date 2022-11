Bolsonaro diz que espera pela posse de Lula é 'aflitiva' e demonstra impaciência para ir embora

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) tem se queixado do tempo de espera para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tome posse como presidente eleito. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o atual ocupante do Palácio do Planalto teria dito a interlocutores que a espera é “aflitiva”.

Ainda conforme a reportagem, Bolsonaro teria confidenciado que “já não tem mais poder algum e suas opiniões não têm relevância. A ele restaria, portanto, ficar batendo ponto e esperando o tempo passar”.

Bolsonaro tem se mantido recluso no Palácio da Alvorada desde a derrota para Lula no pleito do dia 30 de outubro. A agenda oficial da Presidência da República mostra que a carga horária total, de 31 de outubro até a sexta-feira (18), somou 19 horas. Na média, o tempo trabalhado corresponde a apenas 81 minutos diários. Nestes 14 dias úteis, Bolsonaro teve apenas 27 compromissos oficiais, ou menos de dois por dia.

