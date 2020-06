Bolsonaro diz que não coordena atos contra o STF: "Eu apenas compareço"

"Não sou dono de grupo não coordeno nada. Eu apenas compareço. Só vou prestigiar vocês que estão me apoiando", afirmou Jair Bolsonaro a apoiadores na tentativa de se eximir de alguma responsabilidade sobre atos pró-golpe edit

247 - Na tentativa de se eximir de alguma responsabilidade por atos pró-golpe, Jair Bolsonaro afirmou que não coordena os protestos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) realizados nos últimos fins de semana em Brasília (DF).

"Não sou dono de grupo não coordeno nada. Eu apenas compareço. Só vou prestigiar vocês que estão me apoiando. É um movimento limpo, pela democracia, pela lei, pela ordem. Eu apenas compareço, não conheço ninguém desses grupos", disse, em conversa transmitida por seu perfil no Facebook.

Bolsonaro esteve neste domingo (31) em um ato realizado na capital federal que, entre algumas das bandeiras, pregava o fechamento do STF e intervenção. Mais uma vez ele violou recomendações de autoridades de saúde, ao comparecer a aglomerações de pessoas e sem máscara, inclusive.

Nas duas principais metrópoles do Brasil - São Paulo e Rio de Janeiro - houve atos fascistas, porém, torcidas organizadas fizeram atos pedindo democracia.

O apreço de Bolsonaro por práticas antidemocráticas tem preocupado as instituições. Em mensagem da ministros, o decano do STF, Celso de Mello, afirmou que "'intervenção militar', como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, nada mais significa, na novilíngua bolsonarista, senão a instauração, no Brasil, de uma desprezível e abjeta ditadura militar".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.