Bolsonaro diz que STF "tomou medida antecipada": "não tem vacina para todo mundo"

247 - Em declaração em que confrontou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre obrigatoriedade da vacina, Jair Bolsonaro disse em live, nesta quinta-feira, 17, que a decisão da Corte foi “antecipada, nem vacina tem”.

“Não tem medida impositiva no ano que vem, zero. Porque não tem vacina para todo mundo. Não queiram me obrigar a tomar posição que vai na contramão daquilo que eu sou. Então, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, tomou medida antecipada, nem vacina tem. Não vai ter para todo mundo”, afirmou.

