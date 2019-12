“Bolsonaro é ladrão” é o coro da ceia de Natal de Ciro Gomes

247 - A frase que virou hahstag, sendo um dos assuntos mais comentados das redes sociais, se transformou no coro da ceia de Natal da família do ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

A frase foi dita por Ciro após ser provocado por torcedores do Flamengo que assistiam à final do Mundial de Clubes em um bar de Fortaleza, no Ceará, no último dia 21.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Ciro rodeado de familiares e amigos, em que os presentes fazem uma contagem regressiva e disparam uníssonos: “Bolsonaro é ladrão!”.