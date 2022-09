Bolsonaro é visto como o que mais mente e mais ataca mulheres, diz Datafolha

Apoie o 247

Carta Capital - O presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em desvantagem em todas as pesquisas, é visto como o candidato que mais ataca as mulheres e a democracia e o que mais mente na campanha, segundo o Datafolha publicado pelo jornal Folha de S.Paulo neste domingo 10. O instituto ouviu no levantamento 2.676 eleitores na quinta 8 e na sexta-feira 9. Quando os eleitores foram questionados sobre quem mais mente na eleição, 40% disseram Bolsonaro, ante 31% que responderam Lula. Citaram “todos” os candidatos 14%. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O pior resultado para Bolsonaro foi na pergunta sobre quem mais ataca as mulheres, segmento do eleitorado com menos adesão à sua candidatura. O candidato à reeleição foi citado por 51% dos entrevistados como o que mais as ataca, enquanto o ex-presidente recebeu 12% das respostas. Não souberam responder 24%. Considerando apenas as mulheres, 54% disseram que Bolsonaro é quem mais as ataca.

Leia a íntegra na Carta Capital.

