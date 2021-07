Bolsonaro elogia novo ministro Ciro Nogueira: 'fará um brilhante trabalho de aproximação com o Congresso'

Jair Bolsonaro disse que via no general Luiz Eduardo Ramos, que foi substituído pelo líder do Centrão Ciro Nogueira na Casa Civil, “dificuldade no linguajar com o Parlamento” edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (27/7) que o atual ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, tinha “dificuldade” no “linguajar com o Parlamento” e que o futuro ministro da pasta, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), fará um “brilhante trabalho de aproximação” com o Congresso Nacional.

“O general Ramos é uma excepcional pessoa. Eu o conheço desde 1973. Agora, o linguajar com o Parlamento, ele tinha dificuldade. É a mesma coisa de você pegar o Ciro Nogueira para conversar com os generais do Exército brasileiro. O Ciro não vai saber conversar com eles, apesar da boa vontade dele”, disse Bolsonaro, durante entrevista à Rede Nordeste de Rádio.

“O Ramos foi para outro ministério aqui do lado e entrou o Ciro, com uma experiência de vida que ele tem. […] Ele vai fazer um brilhante trabalho de aproximação e melhor entendimento com o Parlamento brasileiro”, prosseguiu.

