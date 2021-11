Bolsonaro está na votação popular da Time para personalidade do ano

Segundo a própria revista Time, o escolhido como personalidade do ano é quem "mais afetou as notícias ou vidas, para melhor ou para pior" edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro está na lista do voto popular para personalidade do ano da revista americana “Time”. Bolsonaro é uma das figuras políticas com maior aprovação na votação. Até agora, 70% das pessoas consideram que o presidente brasileiro deve ser eleito a personalidade do ano.

O resultado é consequência de um mutirão nos grupos bolsonaristas do Telegram para pedir votos ao presidente. Contudo, o que muitos não sabem é que, segundo a própria revista Time, o escolhido como personalidade do ano é quem “mais afetou as notícias ou vidas, para melhor ou para pior”.

