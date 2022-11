Bolsonaro está quieto porque teme seu futuro na Justiça, dizem aliados

Bolsonaro tinha certeza que seria reeleito e só com a vitória de Lula se deu conta de que poderá enfrentar problemas na Justiça sem foro privilegiado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O sumiço de Jair Bolsonaro (PL) após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais deste ano está relacionado à "preocupação crescente com o seu futuro e o dos aliados na Justiça", de acordo com a colunista Andréia Sadi do portal g1.

O atual chefe do Executivo tinha convicção de que seria reeleito; desta forma, não havia se preparado para ficar sem foro privilegiado e só percebeu durante a apuração do segundo turno que "estaria descoberto juridicamente e politicamente."

Apesar de ter ouvido de ministros do STF que eles não tinham "espírito de retaliação", Bolsonaro não se convenceu e "teme que a fala valha apenas para o que se sabe sobre possíveis omissões e irregularidades na superfície".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.